Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Leiche einer Frau gefunden - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen um kurz nach 8 Uhr wurde durch eine Spaziergängerin im Wald in der Nähe des Karlstern die Leiche einer Frau gefunden. Aufgrund der Auffindesituation kann derzeit eine Gewalttat zu ihrem Nachteil nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sowie die Gerichtsmedizin Heidelberg waren im Einsatz. Zur weiteren Ermittlung bezüglich der Umstände des Geschehens wurde das Gebiet um den Auffindeort weiträumig abgesucht.

Die Hintergründe des Todes der Frau sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

