PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ladendieb wird handgreiflich - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmittag gegen 12:15 Uhr betrat ein unbekannter Ladendieb einen Supermarkt in der Bergstraße. Im Bereich der Kühltruhen verstaute er diverse Produkte unter seiner Jacke. An der Kasse zahlte er allerdings nur ein Brötchen, weshalb er vor Verlassen des Geschäfts von zwei Mitarbeitenden des Supermarkts angesprochen wurde. Als diese ankündigten die Polizei zu verständigen, stieß der Dieb eine Mitarbeitende gegen den Oberkörper. Hiernach flüchtete er zum Ausgang, wo er seine Beute wegwarf und weiter nach draußen rannte. Trotz sofortiger Verfolgung durch den zweiten Marktmitarbeitenden gelang dem Unbekannten die Flucht. Dieser wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, ungepflegte Erscheinung und kurze Haare. Bekleidet war er mit dunkler Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite, dunkler Jacke, dunklem Basecap und schwarzen Turnschuhen mit weißen Streifen. Zum Supermarkt soll er in Begleitung eines weiteren unbekannten Mannes gekommen sein.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich unter 06201-10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 14:32

    POL-MA: Mannheim: Taschendieb erbeutet über 1.000 Euro Bargeld - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Dienstag wurde einer 73-jährigen Frau in einem Ladengeschäft in der Mannheimer Innenstadt aus dem Rucksack unbemerkt der Geldbeutel entwendet. Die Dame hielt sich zwischen 13:10 Uhr und 13:40 Uhr in einem Ladengeschäft im Quadrat P7 auf. Dabei fiel ihr ein bislang unbekannter Mann auf, der sie im Verlauf ihres Einkaufs mehrmals anrempelte. Wie ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 12:31

    POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagnachmittag wurde eine 14-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Die 14-Jährige war gegen 13.45 Uhr mit ihrem Fahrrad zunächst auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Als sie schließlich auf die Fahrbahn wechseln wollte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren