Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ladendieb wird handgreiflich - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmittag gegen 12:15 Uhr betrat ein unbekannter Ladendieb einen Supermarkt in der Bergstraße. Im Bereich der Kühltruhen verstaute er diverse Produkte unter seiner Jacke. An der Kasse zahlte er allerdings nur ein Brötchen, weshalb er vor Verlassen des Geschäfts von zwei Mitarbeitenden des Supermarkts angesprochen wurde. Als diese ankündigten die Polizei zu verständigen, stieß der Dieb eine Mitarbeitende gegen den Oberkörper. Hiernach flüchtete er zum Ausgang, wo er seine Beute wegwarf und weiter nach draußen rannte. Trotz sofortiger Verfolgung durch den zweiten Marktmitarbeitenden gelang dem Unbekannten die Flucht. Dieser wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, ungepflegte Erscheinung und kurze Haare. Bekleidet war er mit dunkler Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite, dunkler Jacke, dunklem Basecap und schwarzen Turnschuhen mit weißen Streifen. Zum Supermarkt soll er in Begleitung eines weiteren unbekannten Mannes gekommen sein.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich unter 06201-10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell