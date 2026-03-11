Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallbeteiligter droht und flüchtet von der Unfallstelle - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der L 723 bei Rauenberg bedrohte der bislang unbekannte Unfallverursacher einen 50-jährigen Beteiligten und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der 50-Jährige war gegen 17 Uhr mit seinem Mercedes-Transporter auf der L 723 von Rauenberg in Richtung Wiesloch unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg, in Höhe der Fahrbahnverengung auf eine Fahrspur, überholte ihn links ein Pritschenwagen. Der 50-Jährige musste stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Trotz der Gefahrenbremsung kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Außenspiegel am Transporter des 50-Jährigen beschädigt wurde.

Der unbekannte Fahrer des Pritschenwagens setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, einfach fort. Der 50-Jährige folgte dem Unbekannten und gab ihm mittels Lichthupe deutliche Anhaltezeichen. Darauf reagierte der Unbekannte mit einer erneuten Vollbremsung, wodurch der 50-Jährige ebenfalls zu einer starken Bremsung gezwungen war.

In Höhe der Abzweigung zur B 3 stoppte der Unbekannte seinen Pritschenwagen, stieg aus und lief mit einer Eisenstange in der Hand auf das Fahrzeug des 50-jährigen Mannes zu. Dabei machte er deutliche Schlagbewegungen in dessen Richtung. Der 50-Jährige machte ein Foto des Fahrzeugs und notierte sich dessen Kennzeichen. Anschließend brachte er sich in Sicherheit und fuhr davon. Er suchte daraufhin das Polizeirevier Wiesloch auf und erstattete Anzeige.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen Pritschenwagen gehandelt haben, der mit einer Firmenaufschrift versehen war. Bei dem Fahrer handelte es sich um eine männliche Person.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch den Verkehrsdienst Heidelberg. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Pritschenwagen und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg unter Tel.: 0621/174-4111 zu melden.

