POL-MA: Speyer/BAB 61: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten - PM, Nr. 3

Speyer (ots)

Wie bereits berichtet war es am Mittwochmorgen auf der BAB 61 bei Speyer zu einem Verkehrsunfall gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6233140 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6233230).

Mittlerweile ist die Unfallstelle geräumt und die Verkehrsbeeinträchtigungen bestehen nicht mehr.

Zum Unfallhergang kann Folgendes berichtet werden. Zunächst war ein 61-jähriger Audi-Fahrer, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr, aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Volvo eines 58-Jährigen aufgefahren. Bei diesem Unfall kam es zu Sachschaden an beiden Fahrzeugen, der nach derzeitigen Erkenntnissen auf etwa 25.000 EUR geschätzt wird. Aufgrund des Unfalles musste der nachfolgende Verkehr abbremsen. Ebenfalls auf der linken Fahrspur kam es infolge dessen zu einem weiteren Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Hier fuhr ein VW, der mit zwei 25-Jährigen Frauen besetzt war, auf einen vor ihm fahrenden Volvo eines 49-Jährigen auf. Beide Frauen verletzten sich hierbei und wurden mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Über die Art und Schwere der Verletzungen gibt es bislang keine näheren Informationen. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden bei diesem Unfall wird auf etwa 40.000 EUR geschätzt.

