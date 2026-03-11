Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Werkzeug und Musikanlage aus Werkstatthalle entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft eine Musikanlage sowie Werkzeuge und Baumaschinen von einem Firmengelände im Ortsteil Großsachsen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde im Zeitraum zwischen Montag gegen 18:00 Uhr und Dienstag gegen 06:10 Uhr zunächst die Scheibe eines Rolltores eingeschlagen, um sich so unerlaubterweise Zutritt zu einer Fabrikhalle einer Firma in der Goldbeckstrasse zu verschaffen. Im weiteren Verlauf wurden mehrere Werkstattwagen geöffnet und daraus Werkzeuge und Baumaschinen entwendet. Außerdem nahm die unbekannte Täterschaft eine Musikanlage im Wert von mehreren Tausend Euro in ihren Besitz, bevor sie anschließend die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verließ. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens liegt bei etwa 15.000 Euro.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell