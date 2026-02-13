Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 3 Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Tanna (ots)

Am Donnerstagmittag wurden in Tanna mehrere Personen aufgrund eines Unfalls verletzt. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem PKW von Zollgrün kommend und wollte im Kreuzungsbereich "Kapelle" nach links abbiegen. Hierbei übersah der junge Mann einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 72-Jährigen in seinem PKW. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Neben den beiden Fahrern wurde noch eine weitere Insassin verletzt, alle drei Personen wurden vor Ort ärztlich untersucht bzw. kamen ins Krankenhaus. Es kam zur zeitweisen Vollsperrung der Kreuzung; neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst befand sich auch ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Aufgrund des Verdachts einer möglichen Drogenbeeinflussung bei dem 18-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

