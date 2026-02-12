Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entwenden Waren im Wert von mehreren tausend Euro aus dem Stahlwerk - Polizei bittet um Hinweise

Unterwellenborn (ots)

Am Samstag, dem 07.02.2026 in der Zeit von 21.00 - 24.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Halle im Stahlwerk in Unterwellenborn ein und entwendeten mehrere Tonnen eines Stoffes, welcher zur Stahlherstellung genutzt wird. Der Wert der entwendeten Sachen beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag. Da es sich um mehrere Tonnen handelte, welche die Täter abtransportierten, müssen die Täter sehr planvoll vorgegangen sein. Zudem benutzten sie sehr wahrscheinlich schwere Technik um ihre Beute zu verladen und um diese abzutransportieren. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Sollten Ihnen in der o.g. Zeit etwas aufgefallen sein oder Sie andere Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, wenden Sie sich bitte unter der Nennung des Aktenzeichens: 0034243/2026 an die Kriminalpolizei der Landespolizeiinspektion Saalfeld (Tel.: 03672 417 1464)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell