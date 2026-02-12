Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Vermisstenfall
Neuhaus am Rennweg/ Sonneberg (ots)
Die seit dem 12.02.2026 vermisste 14-Jährige wurde wohlbehalten aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen,
Die Polizeiinspektion Sonneberg bedankt sich für eingehende Hinweise aus der Bevölkerung.
