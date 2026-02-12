PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisstenfall

Neuhaus am Rennweg/ Sonneberg (ots)

Die seit dem 12.02.2026 vermisste 14-Jährige wurde wohlbehalten aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen,

Die Polizeiinspektion Sonneberg bedankt sich für eingehende Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

