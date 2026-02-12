LPI-SLF: Bundespolizei stellt Person mit Betäubungsmitteln fest

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Saalfeld (ots)

Am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, stellten Beamte der Bundespolizei gegen 21.00 Uhr am Bahnhof in Saalfeld im Rahmen einer Kontrolle bei einem Mann mehrere verschiedene Betäubungsmittel sowie Bargeld sicher. Zudem fanden die Einsatzkräfte bei der Durchsuchung einen Schlagstock. Da der Mann nun im Verdacht steht, ein Verbrechen begangen zu haben, ersuchte die Bundespolizei Unterstützung durch die Landespolizeiinspektion Saalfeld, um mögliche Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie erforderliche Durchsuchungsmaßnahmen einzuleiten. Die Kriminalpolizei der Landespolizeiinspektion Saalfeld übernahm daraufhin die weiteren Ermittlungen. Durch die Anordnung der Staatsanwaltschaft Gera wurde der Mann vorläufig festgenommen und Durchsuchungen seiner Wohnräume veranlasst. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen fanden die Beamten weitere verschiedene Betäubungsmittel, die daraufhin beschlagnahmt wurden. Außerdem stellten sie eine Schreckschusswaffe sowie zusätzliches Bargeld sicher. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Handels mit Betäubungsmitteln. Am Donnerstag wurde der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine JVA gebracht.

