LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessungen nach Anwohnerhinweisen

Schwarzatal / Meuselbach (ots)

Am Mittwoch, dem 11.02.2026, führte die Polizei nach Hinweisen von Anwohnern Geschwindigkeitskontrollen in der Hauptstraße in Meuselbach durch. An der Messstelle ist die Fahrbahn verengt, weshalb dort eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gilt.

Die Kontrolle fand zwischen 15:00 und 18:30 Uhr statt. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 132 Fahrzeuge gemessen. Davon überschritten 40 Fahrzeuge die zulässige Höchstgeschwindigkeit, der Spitzenwert lag bei 53 km/h. Sämtliche Verstöße lagen im Bereich eines Verwarngeldes oder Bußgeldes. Ein Fahrverbot droht keinem der betroffenen Fahrer.

