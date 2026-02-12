PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Dienstag, den 10.02.2026, von 07:30 bis 13:30 Uhr parkte eine Mitarbeiterin ihren Pkw Audi A6 auf dem Parkdeck des Edeka Marktes in Bad Lobenstein. In dieser Zeit wurde der Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug im Bereich des Hecks beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizeiinspektion Saale-Orla bittet Zeugen sich unter 036634310 zu melden!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

