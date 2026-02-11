PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lauscha (ots)

Am Dienstag, dem 10.02.2026, kam es auf einem Parkplatz in Lauscha zu einer Unfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Eine Frau hatte ihren Opel Corsa in der Straße des Friedens auf einem Parkplatz abgestellt. Zwischen 11.30 Uhr bis gegen 12.40 Uhr stieß dann ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen das Fahrzeug und verursachte Schaden im hinteren, linken Bereich des Opel Corsa. Es werden Zeugen oder der Unfallbeteiligte gesucht. Hinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter Nennung der Vorgangsnummer 0035369 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

