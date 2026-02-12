PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigung durch Graffiti gesucht

Rottenbach (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch wurden durch Unbekannte in Rottenbach mehrere Gebäude mit Graffiti beschmiert. Zeugen bemerkten die Schriftzüge mit Fußballbezug in der Stadtilmer Straße mit einer Höhe von 1,5 Metern sowie einer Länge von rund 10 Metern. Darüber hinaus wurde auch am Viadukt oberhalb der Landesstraße 1114 gesprüht, sodass jeweils Sachschaden entstand.

Die Polizei Saalfeld sucht Zeugen zu den großflächigen Sachbeschädigungen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Feststellungen oder möglichen Tätern unter Nennung der Vorgangsnummer 0036903.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

