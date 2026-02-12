Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrradfahrer alkoholisiert unterwegs
Bad Lobenstein (ots)
Am Mittwoch, dem 11.02.2026, stürzte gegen 18:15 Uhr ein 41-jähriger Fahrradfahrer in der Poststraße in Bad Lobenstein. Bei der anschließenden Atemalkoholkontrolle stellte die Polizei einen Wert von über 1,5 Promille fest.
Aufgrund der Kombination aus Sturz und deutlicher Alkoholisierung wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und dem Mann die Weiterfahrt untersagt.
