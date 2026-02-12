PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrradfahrer alkoholisiert unterwegs

Bad Lobenstein (ots)

Am Mittwoch, dem 11.02.2026, stürzte gegen 18:15 Uhr ein 41-jähriger Fahrradfahrer in der Poststraße in Bad Lobenstein. Bei der anschließenden Atemalkoholkontrolle stellte die Polizei einen Wert von über 1,5 Promille fest.

Aufgrund der Kombination aus Sturz und deutlicher Alkoholisierung wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und dem Mann die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 08:55

    LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessungen nach Anwohnerhinweisen

    Schwarzatal / Meuselbach (ots) - Am Mittwoch, dem 11.02.2026, führte die Polizei nach Hinweisen von Anwohnern Geschwindigkeitskontrollen in der Hauptstraße in Meuselbach durch. An der Messstelle ist die Fahrbahn verengt, weshalb dort eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gilt. Die Kontrolle fand zwischen 15:00 und 18:30 Uhr statt. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 132 Fahrzeuge gemessen. Davon überschritten 40 ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 08:37

    LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigung durch Graffiti gesucht

    Rottenbach (ots) - In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch wurden durch Unbekannte in Rottenbach mehrere Gebäude mit Graffiti beschmiert. Zeugen bemerkten die Schriftzüge mit Fußballbezug in der Stadtilmer Straße mit einer Höhe von 1,5 Metern sowie einer Länge von rund 10 Metern. Darüber hinaus wurde auch am Viadukt oberhalb der Landesstraße 1114 gesprüht, ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 04:50

    LPI-SLF: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

    Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am Dienstag, den 10.02.2026, von 07:30 bis 13:30 Uhr parkte eine Mitarbeiterin ihren Pkw Audi A6 auf dem Parkdeck des Edeka Marktes in Bad Lobenstein. In dieser Zeit wurde der Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug im Bereich des Hecks beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizeiinspektion Saale-Orla bittet Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren