Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sprinter aufgebrochen - Arbeitsmaschinen entwendet

Hennef (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (25. Februar), 17:00 Uhr, bis Donnerstag (26. Februar), 07:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Mercedes Sprinter an der Pleistalstraße im Ortsteil Dambroich in Hennef auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen bohrten die Tatverdächtigen ein Loch in die Fahrzeugtür, um den Schließmechanismus zu überwinden. Anschließend entwendeten sie eine Rüttelplatte, eine Stampfmaschine sowie einen Trennschleifer. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Pleistalstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3521 bei der Polizei zu melden. Hinweise der Polizei:

Lassen Sie, wenn möglich, kein hochwertiges Werkzeug oder Geräte in abgestellten Fahrzeugen zurück. Parken Sie Transporter auf gesicherten Plätzen oder zumindest an gut beleuchteten Straßen. Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die möglicherweise Ausspähungen durchführen. Schließen Sie Türen und Fenster immer ab und nutzen Sie zusätzliche Sicherheitstechnik wie Alarmanlagen oder GPS-Ortungssysteme. Notieren Sie die Individualnummern Ihrer Werkzeuge, um diese im Falle eines Diebstahls besser identifizieren zu können. Kennzeichnen Sie ihr Werkzeug durch Gravur oder Ätzung. Selbst eine farbliche Markierung erschwert den Weiterverkauf der Beute. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell