Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit rund zwei Promille gegen Baum gefahren

Windeck (ots)

Am Mittwochabend (25. Februar) kam es auf der Basaltstraße in Windeck zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine alkoholisierte Autofahrerin gegen einen Baum prallte.

Gegen 22:30 Uhr fuhr eine 34-jährige Frau aus Windeck mit ihrem Pkw über die Basaltstraße aus Richtung der Ortschaft Kuchhausen kommend in Fahrtrichtung der Landesstraße 147. In einer Linkskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Die Fahrzeugführerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung der 34-Jährigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Der Frau wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Ob die Alkoholisierung unfallursächlich war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gegen die 34-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell