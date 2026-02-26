PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Eitorf (ots)

Am Mittwochmorgen (25. Februar) kam es gegen 06:50 Uhr im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Brückenstraße in Eitorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 60-jährige Frau aus Windeck schwer verletzt wurde.

Die Fußgängerin beabsichtigte nach ersten Erkenntnissen, die Bahnhofstraße über den dortigen Fußgängerüberweg zu überqueren. Zeitgleich fuhr ein 77-jähriger Mann aus Eitorf mit seinem Pkw auf der Bahnhofstraße in Richtung Kreuzung und wollte nach rechts in die Brückenstraße einfahren. Beim Abbiegevorgang kam es auf dem Fußgängerüberweg zum Zusammenstoß mit der Windeckerin.

Die 60-Jährige stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Der Autofahrer blieb unverletzt und gab an, die Fußgängerin nicht gesehen zu haben. Nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Gegen den 77-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (Re)

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
