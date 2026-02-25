Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 70.000 Euro teures Auto vor Haustür entwendet

Troisdorf (ots)

Im Troisdorfer Ortsteil Rotter See wurde ein vor der Haustür abgestellter Pkw entwendet. Das Fahrzeug war von seinem Besitzer am Montag (23. Februar) gegen 14:00 Uhr auf einem Stellplatz eines Hauses an der Westfalenstraße abgestellt worden. Am nächsten Tag bemerkte der Mann gegen 08:00 Uhr, dass sein Toyota verschwunden war. Über eine App konnte der 40-Jährige erkennen, dass sich der schwarze Lexus nach dem Diebstahl noch an einer Tankstelle in Sankt Augustin-Menden an der Siegstraße befunden haben muss. Gefunden werden konnte das Fahrzeug dort allerdings nicht mehr. Die hinzugerufenen Polizisten gehen davon aus, dass die Täter das Funksignal des Autos, das mittels KeylessGo-Systems geöffnet werden kann, abfingen und den Toyota mit dem amtlichen Kennzeichen K-EN 7770E somit entwenden konnten. Beide Original-Schlüssel befinden sich weiterhin im Besitz des Bestohlenen. Die Polizei führt nun die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls von Kraftfahrzeugen. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Pkw im geschätzten Wert von 70.000 Euro machen können, melden sich bitte unter 02241 541-3221 bei der Polizei. Diese rät dringend dazu, sich vor derartigen Diebstählen zu schützen, indem man das KeylessGo-System ganz abschaltet, oder die Fahrzeugschlüssel in geeigneten Behältnissen aufbewahrt, so dass das Funksignal abgeschirmt ist. (Uhl)

