PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 70.000 Euro teures Auto vor Haustür entwendet

Troisdorf (ots)

Im Troisdorfer Ortsteil Rotter See wurde ein vor der Haustür abgestellter Pkw entwendet. Das Fahrzeug war von seinem Besitzer am Montag (23. Februar) gegen 14:00 Uhr auf einem Stellplatz eines Hauses an der Westfalenstraße abgestellt worden. Am nächsten Tag bemerkte der Mann gegen 08:00 Uhr, dass sein Toyota verschwunden war. Über eine App konnte der 40-Jährige erkennen, dass sich der schwarze Lexus nach dem Diebstahl noch an einer Tankstelle in Sankt Augustin-Menden an der Siegstraße befunden haben muss. Gefunden werden konnte das Fahrzeug dort allerdings nicht mehr. Die hinzugerufenen Polizisten gehen davon aus, dass die Täter das Funksignal des Autos, das mittels KeylessGo-Systems geöffnet werden kann, abfingen und den Toyota mit dem amtlichen Kennzeichen K-EN 7770E somit entwenden konnten. Beide Original-Schlüssel befinden sich weiterhin im Besitz des Bestohlenen. Die Polizei führt nun die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls von Kraftfahrzeugen. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Pkw im geschätzten Wert von 70.000 Euro machen können, melden sich bitte unter 02241 541-3221 bei der Polizei. Diese rät dringend dazu, sich vor derartigen Diebstählen zu schützen, indem man das KeylessGo-System ganz abschaltet, oder die Fahrzeugschlüssel in geeigneten Behältnissen aufbewahrt, so dass das Funksignal abgeschirmt ist. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 10:57

    POL-SU: Auto gerät in Gegenverkehr / Zwei Personen verletzt

    Troisdorf (ots) - Am Dienstag kam es in Troisdorf-Oberlar gegen 17:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 54 Jahre alter Frankfurter war mit seinem BMW auf der Sieglarer Straße unterwegs und wollte an deren Ende auf den Willy-Brandt-Ring in Richtung der Bundesautobahn 59 einbiegen. In der Rechtskurve verlor der Mann, nach eigenen ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:15

    POL-SU: Polizei warnt vor falschen Microsoft-Mitarbeitern

    Sankt Augustin (ots) - Ein 54-jähriger Mann aus Sankt Augustin ist am Montag (23. Februar) Opfer einer bekannten Betrugsmasche geworden. Gegen 13:20 Uhr schaltete der Mann seinen Laptop ein, woraufhin auf dem Bildschirm eine Warnmeldung erschien. Darin wurde er aufgefordert, zur Behebung einer angeblichen Störung eine angezeigte Telefonnummer anzurufen. Am Telefon meldete sich ein Mann, der sich als Mitarbeiter der ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 11:23

    POL-SU: Einbruch in Lagerhalle - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Lohmar (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (20. Februar) und Montag (23. Februar) in eine Lagerhalle eines Elektroinstallationsdienstes am Auelsweg in Lohmar eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie mehrere Kupferkabelrollen. Ein Mitarbeiter des Unternehmens bemerkte den Einbruch am Montagmorgen gegen 05:45 Uhr und verständigte die Polizei. Nach seinen Angaben hatte er das Gelände am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren