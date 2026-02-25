Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auto gerät in Gegenverkehr

Zwei Personen verletzt

Troisdorf (ots)

Am Dienstag kam es in Troisdorf-Oberlar gegen 17:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 54 Jahre alter Frankfurter war mit seinem BMW auf der Sieglarer Straße unterwegs und wollte an deren Ende auf den Willy-Brandt-Ring in Richtung der Bundesautobahn 59 einbiegen. In der Rechtskurve verlor der Mann, nach eigenen Angaben auf Grund gesundheitlicher Probleme, die Kontrolle über sein Auto. Dieses überfuhr in der Folge die bauliche Abtrennung zu den zwei in entgegen gesetzte Richtung führenden Fahrbahnen. Dort fuhr zur gleichen Zeit ein Ehepaar aus Sankt Augustin. Der BMW kollidierte frontal mit dem Seat. Der 84 Jahre alte Beifahrer und seine 78-jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte beide nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 54-Jährige blieb unverletzt. Die beiden Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten die in Richtung Troisdorf führenden Fahrbahnen des Willy-Brandt-Rings gesperrt werden, was im laufenden Feierabendverkehr zu einiger Behinderung führte. Hinzugerufene Polizisten nahmen den Unfall auf, sicherten Spuren und nahmen erste Aussagen der Unfallbeteiligten und eines unabhängigen Zeugen auf. Der Frankfurter muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

