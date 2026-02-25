PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auto gerät in Gegenverkehr
Zwei Personen verletzt

Troisdorf (ots)

Am Dienstag kam es in Troisdorf-Oberlar gegen 17:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 54 Jahre alter Frankfurter war mit seinem BMW auf der Sieglarer Straße unterwegs und wollte an deren Ende auf den Willy-Brandt-Ring in Richtung der Bundesautobahn 59 einbiegen. In der Rechtskurve verlor der Mann, nach eigenen Angaben auf Grund gesundheitlicher Probleme, die Kontrolle über sein Auto. Dieses überfuhr in der Folge die bauliche Abtrennung zu den zwei in entgegen gesetzte Richtung führenden Fahrbahnen. Dort fuhr zur gleichen Zeit ein Ehepaar aus Sankt Augustin. Der BMW kollidierte frontal mit dem Seat. Der 84 Jahre alte Beifahrer und seine 78-jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte beide nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 54-Jährige blieb unverletzt. Die beiden Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten die in Richtung Troisdorf führenden Fahrbahnen des Willy-Brandt-Rings gesperrt werden, was im laufenden Feierabendverkehr zu einiger Behinderung führte. Hinzugerufene Polizisten nahmen den Unfall auf, sicherten Spuren und nahmen erste Aussagen der Unfallbeteiligten und eines unabhängigen Zeugen auf. Der Frankfurter muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 13:15

    POL-SU: Polizei warnt vor falschen Microsoft-Mitarbeitern

    Sankt Augustin (ots) - Ein 54-jähriger Mann aus Sankt Augustin ist am Montag (23. Februar) Opfer einer bekannten Betrugsmasche geworden. Gegen 13:20 Uhr schaltete der Mann seinen Laptop ein, woraufhin auf dem Bildschirm eine Warnmeldung erschien. Darin wurde er aufgefordert, zur Behebung einer angeblichen Störung eine angezeigte Telefonnummer anzurufen. Am Telefon meldete sich ein Mann, der sich als Mitarbeiter der ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 11:23

    POL-SU: Einbruch in Lagerhalle - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Lohmar (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (20. Februar) und Montag (23. Februar) in eine Lagerhalle eines Elektroinstallationsdienstes am Auelsweg in Lohmar eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie mehrere Kupferkabelrollen. Ein Mitarbeiter des Unternehmens bemerkte den Einbruch am Montagmorgen gegen 05:45 Uhr und verständigte die Polizei. Nach seinen Angaben hatte er das Gelände am ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 12:19

    POL-SU: Mehrere Pkw-Aufbrüche in Hennef - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Hennef (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19. Februar bis 20. Februar) kam es zu mehreren Pkw-Aufbrüchen in Hennef. Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich Zugang zu insgesamt elf Fahrzeugen der Marken Skoda, BMW, Peugeot, VW, Ford und Opel, die an den Straßen: Feldgartenstraße, Zum Wahlbach, Holzgasse, Teichstraße, An der Stompeich, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren