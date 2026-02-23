Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Pkw-Aufbrüche in Hennef - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hennef (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19. Februar bis 20. Februar) kam es zu mehreren Pkw-Aufbrüchen in Hennef.

Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich Zugang zu insgesamt elf Fahrzeugen der Marken Skoda, BMW, Peugeot, VW, Ford und Opel, die an den Straßen: Feldgartenstraße, Zum Wahlbach, Holzgasse, Teichstraße, An der Stompeich, Röckelstraße, Hohlweg, Bergische Straße und Im Hof geparkt waren.

In einigen Fällen schlugen die Täter die Seitenscheiben ein, in anderen öffneten sie offenbar unverschlossene Fahrzeugtüren.

Anschließend durchsuchten sie die Autos nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Geldbörsen, ein Mobiltelefon, eine Jacke, ein iPad, eine Sonnenbrille, Werkzeug, Kopfhörer, Halsketten und ein zweistelliger Bargeldbetrag entwendet.

Ob die Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Wer etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit den Pkw-Aufbrüchen festgestellt hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3521 in Verbindung.

Hinweise der Polizei:

Die Polizei möchte Sie sensibilisieren, beim Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen. Die Diebe gehen bei der Tatausführung ein hohes Risiko ein, wenn sie beim Einschlagen der Scheibe oder beim Öffnen des Fahrzeugs Lärm verursachen. Deshalb vergewissern sie sich zuvor und werfen einen kurzen Blick ins Fahrzeuginnere. Können Diebe Wertsachen im Auto ausmachen oder unter provisorischen Abdeckungen vermuten, schlagen sie wortwörtlich zu. (Re)

