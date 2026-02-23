Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Goldarmreif von Seniorin gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Troisdorf (ots)

Am Freitag (20. Februar) wurde eine 85-jährige Frau aus Troisdorf Opfer eines Trickdiebstahls.

Gegen 13:45 Uhr befand sich die Seniorin auf dem Fußgängerweg entlang der Hofgartenstraße, als ein weißer SUV neben ihr anhielt. Der männliche Fahrzeugführer sprach die Frau aus dem Auto heraus an und fragte nach dem Weg zum Krankenhaus. Auf der Rücksitzbank des Fahrzeugs saß eine bislang unbekannte Frau, die ebenfalls Kontakt zu der Seniorin aufnahm und ihr anbot, eine Goldkette zu schenken. Nachdem die Unbekannte der 85-Jährigen die Kette umgelegt hatte, entfernte sich das Fahrzeug in Richtung der Straße "Am Hofweiher".

Kurz darauf stellte die Geschädigte fest, dass ihr Goldarmreif, den sie zuvor am Handgelenk getragen hatte, entwendet worden war. Vermutlich nutzte die Täterin die kurze Ablenkung, um den Armreif im Wert von rund 200 Euro zu stehlen.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Der Fahrzeugführer ist etwa 25 bis 26 Jahre alt, hat schwarze Haare und trug einen schwarzen Pullover. Die Mittäterin ist ebenfalls etwa 25 bis 26 Jahre alt, hat schwarze Haare und war mit einer weißen Jacke bekleidet.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die Angaben zu dem weißen SUV oder den beschriebenen Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell