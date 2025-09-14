Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Baum stürzt am Hengsteysee um - Seeweg aufgrund von hoher Gefahr gesperrt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Herdecke (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke wurde am frühen Sonntagmorgen in den Bereich Niedernhof am Hengsteysee alarmiert. Dort war ein Baum umgestürzt, weitere drohen ebenfalls umzufallen.

Mit einem geländegängigen Mehrzweckfahrzeug erreichten die Einsatzkräfte die Einsatzstelle kurz hinter dem "Seeschlösschen". Vor Ort blockierte ein umgestürzter Baum den Seeweg. Zudem wurden weitere Gefahrenbäume mit starker Astdicke festgestellt. Einige Bäume hatten sich in der Höhe sogar ineinander verhakt. Aufgrund der Größe sowie der erschwerten Zugänglichkeit konnte die Feuerwehr nicht selbst tätig werden.

Aus Sicherheitsgründen wurde der Seeweg gesperrt. Diese Maßnahme übernahm der kommunale Betriebshof. Die Feuerwehr warnt ausdrücklich davor, den gesperrten Bereich zu betreten - hier besteht akute Lebensgefahr!

Da die Feuerwehr in diesem Abschnitt bereits mehrfach ausrücken musste, regt sie nunmehr eine fachkundige Begutachtung der stehenden Bäume im Sinne der Sicherheit durch den Eigentümer an.

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte waren rund anderthalb Stunden im Einsatz.

Einsatz in der Gahlenfeldstraße

Bereits gestern Abend war die Freiw. Feuerwehr in der Gahlenfeldstraße im Einsatz. Dort war ein Baum mit etwa 10 cm Durchmesser auf eine Oberleitung der Straßenbeleuchtung gefallen. Der Baum wurde mit einer Handsäge entfernt und zerkleinert. Zwei Fahrzeuge waren hier mit 5 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell