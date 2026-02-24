PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei warnt vor falschen Microsoft-Mitarbeitern

Sankt Augustin (ots)

Ein 54-jähriger Mann aus Sankt Augustin ist am Montag (23. Februar) Opfer einer bekannten Betrugsmasche geworden.

Gegen 13:20 Uhr schaltete der Mann seinen Laptop ein, woraufhin auf dem Bildschirm eine Warnmeldung erschien. Darin wurde er aufgefordert, zur Behebung einer angeblichen Störung eine angezeigte Telefonnummer anzurufen.

Am Telefon meldete sich ein Mann, der sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft ausgab. Er behauptete, der Laptop des Geschädigten sei mit mehreren Viren und Trojanern befallen. Um das vermeintliche Problem zu beheben, gewährte der 54-Jährige dem Anrufer Fernzugriff auf seinen Computer.

Als Bezahlung für die angebliche Dienstleistung sollte der Sankt Augustiner anschließend mehrere Guthabenkarten in einem Geschäft erwerben und dem Unbekannten die entsprechenden Codes übermitteln. An dieser Stelle wurde der Mann misstrauisch und beendete das Telefonat. Später stellte der Geschädigte jedoch fest, dass bereits mehr als 700 Euro unberechtigt von seinem Konto abgebucht worden waren.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs aufgenommen und warnt eindringlich vor dieser Masche:

Gehen Sie nicht auf die Forderungen der Gesprächspartner ein, sondern beenden Sie das Gespräch. Führen Sie keine Installation von Software durch, zu der Sie am Telefon aufgefordert werden. Folgen Sie auch keinen Links, die Ihnen genannt werden. Tätigen Sie keine Zahlungen (z.B. durch Herausgabe von Kreditkartendaten). Geben Sie keine persönlichen Daten wie Kennwörter o. ä. preis. Unterbrechen Sie im Notfall die Internetverbindung zum Computer. Zeigen Sie den Vorfall bei Ihrer nächsten Polizeidienststelle an. Ohne Ihre eigene vorherige Supportanfrage und Zustimmung werden Unternehmen (z.B. Banken, Softwarefirmen, Provider) Sie niemals dazu auffordern, Daten auf Ihrem Computer zu installieren oder eine Fernwartung vornehmen zu lassen! (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

