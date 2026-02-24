Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Lagerhalle - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Lohmar (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (20. Februar) und Montag (23. Februar) in eine Lagerhalle eines Elektroinstallationsdienstes am Auelsweg in Lohmar eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie mehrere Kupferkabelrollen.

Ein Mitarbeiter des Unternehmens bemerkte den Einbruch am Montagmorgen gegen 05:45 Uhr und verständigte die Polizei. Nach seinen Angaben hatte er das Gelände am Freitag gegen 14:00 Uhr verlassen und die betroffene Halle ordnungsgemäß verschlossen.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten fest, dass auf der Rückseite des Gebäudes eine Plexiglasscheibe aus dem dortigen Rolltor entfernt worden war. Durch die entstandene Öffnung kletterten die Täter vermutlich in das Gebäude und öffneten von dort anschließend das Rolltor. Entwendet wurden insgesamt drei Rollen Kupferkabel im Gesamtwert von über 5.000 Euro. Da eine einzelne Kabelrolle rund 500 Kilogramm wiegt, ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport ein entsprechendes Fahrzeug nutzten.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatörtlichkeit beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden. (Re)

