PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Lagerhalle - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Lohmar (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (20. Februar) und Montag (23. Februar) in eine Lagerhalle eines Elektroinstallationsdienstes am Auelsweg in Lohmar eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie mehrere Kupferkabelrollen.

Ein Mitarbeiter des Unternehmens bemerkte den Einbruch am Montagmorgen gegen 05:45 Uhr und verständigte die Polizei. Nach seinen Angaben hatte er das Gelände am Freitag gegen 14:00 Uhr verlassen und die betroffene Halle ordnungsgemäß verschlossen.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten fest, dass auf der Rückseite des Gebäudes eine Plexiglasscheibe aus dem dortigen Rolltor entfernt worden war. Durch die entstandene Öffnung kletterten die Täter vermutlich in das Gebäude und öffneten von dort anschließend das Rolltor. Entwendet wurden insgesamt drei Rollen Kupferkabel im Gesamtwert von über 5.000 Euro. Da eine einzelne Kabelrolle rund 500 Kilogramm wiegt, ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport ein entsprechendes Fahrzeug nutzten.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatörtlichkeit beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 12:19

    POL-SU: Mehrere Pkw-Aufbrüche in Hennef - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Hennef (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19. Februar bis 20. Februar) kam es zu mehreren Pkw-Aufbrüchen in Hennef. Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich Zugang zu insgesamt elf Fahrzeugen der Marken Skoda, BMW, Peugeot, VW, Ford und Opel, die an den Straßen: Feldgartenstraße, Zum Wahlbach, Holzgasse, Teichstraße, An der Stompeich, ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 12:16

    POL-SU: Goldarmreif von Seniorin gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Troisdorf (ots) - Am Freitag (20. Februar) wurde eine 85-jährige Frau aus Troisdorf Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 13:45 Uhr befand sich die Seniorin auf dem Fußgängerweg entlang der Hofgartenstraße, als ein weißer SUV neben ihr anhielt. Der männliche Fahrzeugführer sprach die Frau aus dem Auto heraus an und fragte nach dem Weg zum Krankenhaus. Auf der ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 12:12

    POL-SU: Mit 2,6 Promille am Steuer

    Niederkassel (ots) - Am Sonntag (22. Februar), gegen 17:00 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei eine mutmaßliche Trunkenheitsfahrt im Stadtgebiet von Niederkassel. Der Zeuge hatte beobachtet, wie ein Pkw auf der Rheidter Straße deutlich zu schnell unterwegs war und mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Entgegenkommende Autofahrer mussten stark abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren