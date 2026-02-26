Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Container und Bauwagen aufgebrochen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Lohmar (ots)

Unbekannte Täter haben auf einer Baustelle an der Pappelallee in Lohmar mehrere Container und einen Bauwagen aufgebrochen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstag (24. Februar), 15:45 Uhr, und Mittwoch (25. Februar), 06:45 Uhr.

Ein Zeuge bemerkte den Diebstahl am Mittwochmorgen und informierte die Polizei. Bei der Tatortaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten an zwei Containern sowie an einem Bauwagen mehrere Hebelspuren fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Kupferkabel, Bohrmaschinen, Akkus, ein Rührgerät sowie ein Steuergerät für einen Kran. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Aufgrund der Menge und des Umfangs der Beute ist davon auszugehen, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport nutzten.

Die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden. (Re)

