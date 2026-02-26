PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Container und Bauwagen aufgebrochen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Lohmar (ots)

Unbekannte Täter haben auf einer Baustelle an der Pappelallee in Lohmar mehrere Container und einen Bauwagen aufgebrochen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstag (24. Februar), 15:45 Uhr, und Mittwoch (25. Februar), 06:45 Uhr.

Ein Zeuge bemerkte den Diebstahl am Mittwochmorgen und informierte die Polizei. Bei der Tatortaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten an zwei Containern sowie an einem Bauwagen mehrere Hebelspuren fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Kupferkabel, Bohrmaschinen, Akkus, ein Rührgerät sowie ein Steuergerät für einen Kran. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Aufgrund der Menge und des Umfangs der Beute ist davon auszugehen, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport nutzten.

Die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 10:39

    POL-SU: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Eitorf (ots) - Am Mittwochmorgen (25. Februar) kam es gegen 06:50 Uhr im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Brückenstraße in Eitorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 60-jährige Frau aus Windeck schwer verletzt wurde. Die Fußgängerin beabsichtigte nach ersten Erkenntnissen, die Bahnhofstraße über den dortigen Fußgängerüberweg zu überqueren. Zeitgleich fuhr ein 77-jähriger Mann aus Eitorf mit seinem Pkw auf der ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 12:56

    POL-SU: Neue Versicherungskennzeichen ab 1. März 2026

    Siegburg (ots) - Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis informiert über den Wechsel der Versicherungskennzeichen zu Beginn des neuen Versicherungsjahres. Ab dem 1. März 2026 verlieren die bislang grünen Versicherungskennzeichen ihre Gültigkeit. Die neuen Kennzeichen für das Versicherungsjahr 2026 sind schwarz. Wer nach dem Stichtag weiterhin mit einem alten Kennzeichen ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 10:58

    POL-SU: 70.000 Euro teures Auto vor Haustür entwendet

    Troisdorf (ots) - Im Troisdorfer Ortsteil Rotter See wurde ein vor der Haustür abgestellter Pkw entwendet. Das Fahrzeug war von seinem Besitzer am Montag (23. Februar) gegen 14:00 Uhr auf einem Stellplatz eines Hauses an der Westfalenstraße abgestellt worden. Am nächsten Tag bemerkte der Mann gegen 08:00 Uhr, dass sein Toyota verschwunden war. Über eine App konnte der 40-Jährige erkennen, dass sich der schwarze Lexus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren