POL-MA: Speyer/BAB 61: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten
Speyer (ots)
Am Mittwochmorgen gegen 07:45 Uhr ist es auf der BAB 61 zwischen dem Kreuz Speyer und der Rheinbrücke in Fahrtrichtung Hockenheim zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Nähere Informationen zum Unfallhergang und der Anzahl der Beteiligten liegen derzeit noch nicht vor. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Ortskundige werden gebeten den Bereich der Unfallörtlichkeit weiträumig zu umfahren.
