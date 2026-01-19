Hauptzollamt Singen

HZA-SI: ZOLL stellt gefälschte Luxuskleidung in Postsendungen aus Rumänien sicher

Singen (ots)

Plagiate von 13 namhaften Luxusmarken im Originalwert von rund 70.000 Euro sichergestellt

Konstanz: Eine Kontrolle des Hauptzollamts Singen führte Ende Dezember 2025 zur Sicherstellung einer größeren Menge gefälschter Markenbekleidung.

In drei Postpaketen aus Rumänien entdeckten Zollbeamte in Konstanz knapp 90 Bekleidungsartikel die mit den Logos und Etiketten von insgesamt 13 unterschiedlichen und durchweg renommierten Luxusmarken versehen waren. Wie sich nach Rücksprache mit den Markenrechtsinhabern herausstellte, handelte es sich bei den Winterjacken, Jeans, Hoodies, Pullovern usw. durchweg um Plagiate. Der Wert der Originalwaren läge in Summe bei geschätzt rund 70.000 Euro.

Als Empfänger wurde ein 50-jähriger deutscher Staatsbürger mit Wohnsitz im Kanton Thurgau in der Schweiz ermittelt. Ihm drohen jetzt zivilrechtliche Schritte durch die betroffenen Markenrechtsinhabern.

Die Einziehung der gefälschten Waren erfolgte auf Grundlage des gewerblichen Rechtsschutzes. Voraussetzung hierfür ist, dass die betroffenen Markeninhaber entsprechende Anträge beim Zoll gestellt haben - was in diesem Fall bei sämtlichen betroffenen Unternehmen vorlag.

Die sichergestellten Plagiate werden nun vernichtet. Weitere Informationen zum gewerblichen Rechtschutz auch unter www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Singen, übermittelt durch news aktuell