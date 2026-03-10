Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: WhatsApp-Marathon des Polizeipräsidiums Mannheim

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen ganzen Tag lang Einblicke in den Polizeialltag erhalten: Beim WhatsApp-Marathon des Polizeipräsidiums Mannheim am 17. März 2026 berichtet die Polizei von 6:00 bis 20:00 Uhr in Echtzeit aus dem Einsatzgeschehen.

Über den seit Mai vergangenen Jahres bestehend WhatsApp-Kanal "Polizei BW Mannheim" wird bereits regelmäßig über aktuelle Einsätze, besondere Lagen und den Arbeitsalltag der Beamtinnen und Beamten im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim berichtet.

Der Aktionstag soll einen transparenten Blick hinter die Kulissen der Polizeiarbeit ermöglichen und zeigen, wie vielfältig und dynamisch der Polizeidienst ist - vom Verkehrsunfall über Fahndungsmaßnahmen bis hin zu größeren Einsatzlagen.

Interessierte können den WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidiums Mannheim abonnieren und den Live-Ticker kommenden Dienstag über den gesamten Tag verfolgen:

https://whatsapp.com/channel/0029Vb9xpor1HsppnIzO9v0f

Der WhatsApp-Marathon ist Teil der digitalen Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Mannheim und soll Bürgerinnen und Bürgern einen unmittelbaren Einblick in die Polizeiarbeit in der Region ermöglichen.

