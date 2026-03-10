Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Streifenwagen beschädigt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 16:45 Uhr befand sich eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Sinsheim am Karlsplatz im Einsatz. Nachdem die Beamten ihren Mercedes Vito dort geparkt verlassen hatten, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft das Fahrzeug durch Farbschmierereien an der Fahrertür und entfernte sich unerkannt von der Örtlichkeit. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich dort unter 07261/6900 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell