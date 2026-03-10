PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Streifenwagen beschädigt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 16:45 Uhr befand sich eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Sinsheim am Karlsplatz im Einsatz. Nachdem die Beamten ihren Mercedes Vito dort geparkt verlassen hatten, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft das Fahrzeug durch Farbschmierereien an der Fahrertür und entfernte sich unerkannt von der Örtlichkeit. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich dort unter 07261/6900 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 15:22

    POL-MA: Mannheim: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Eine noch unbekannte Verkehrsteilnehmerin oder ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte am Montagabend in der Zeit zwischen 22:50 Uhr und 23:50 Uhr auf den Parkplätzen in der Otto-Beck-Straße kurz vor der Einmündung zur Seckenheimer Straße mit einem dort abgestellten weißen Audi und flüchtete anschließend. Die Eigentümerin des Audi ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 14:43

    POL-MA: Mannheim: Hochwertiges E-Bike gestohlen - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Montagnachmittag entwendeten unbekannte Täter in der Mannheimer Innenstadt ein verschlossenes hochwertiges E-Bike. Der Besitzer des Rades stellte dieses gegen 15.25 Uhr im Quadrat P 2 ab und sicherte es mit einem stabilen Gliederschloss an einem Fahrradständer. Als er gegen 15.50 Uhr zurückkehrte, war das Fahrrad verschwunden. Der Wert des E-Bikes wird mit rund 5.500 Euro angegeben. Die Ermittlungen ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 14:42

    POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrraddiebstahl - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montag entwendeten unbekannte Täter am Bahnhofsvorplatz in Hockenheim ein verschlossen abgestelltes Fahrrad. Die Unbekannten brachen in der Zeit zwischen 7.15 Uhr und 11.15 Uhr das Schloss, mit dem das Fahrrad am Fahrradständer angeschlossen war, auf und ließen das Rad mitgehen. Zum Öffnen des Schlosses setzten die Täter dieses auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren