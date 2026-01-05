PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr München

FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München für den 2. bis 4. Januar 2026

München (ots)

Samstag, 3. Januar 2026; 8.28 Uhr - Auto auf Abwegen Siemensallee (Obersendling)

Ein von der Straße abgekommenes Auto ist kurz vor den Schienen der S-Bahn im Gebüsch steckengeblieben.

Eine Zeugin hatte beobachtet, wie ein blauer Seat in ein Gebüsch fuhr und dort kurz vor den Gleisen zum Stehen kam. Daraufhin wählte sie den Notruf der Feuerwehr. Die zum Einsatzort geschickten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei fanden den Wagen im Gestrüpp an einem Hang zu einer tieferliegenden Straße. Hier war es so aufgesessen, dass das Fahrzeug nicht mehr weggefahren werden konnte. Der Einsatzleiter entschied daher, das Fahrzeug vom Hang zurückzuziehen. Mit einer Bandschlinge und einem feinfühligen Fuß am Gaspedal zogen die Einsatzkräfte so das Fahrzeug einige Meter zurück und sicherten es vor dem Wegrollen. Die Polizei übernahm die Ermittlungen, das Fahrzeug wurde dem Halter übergeben.

(pyz)

