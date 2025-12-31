FW-M: Brandausbreitung verhindert (Hasenbergl)

Feuerwehr München

Dienstag, 30. Dezember 2025; 22.38 Uhr

Wintersteinstraße

In den Abendstunden ist es im Münchner Norden zu einem Balkonbrand gekommen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf Wohnräume verhindern.

Mehrere Gegenstände auf dem Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses haben aus unbekannter Ursache Feuer gefangen. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war bereits ein Fenster geborsten und die Flammen griffen auf das Gebäudeinnere sowie auf den darüberliegenden Balkon über. Die Bewohnenden der betroffenen Nutzungseinheiten waren nicht zu Hause oder hatten das Gebäude bereits verlassen. Umgehend wurde ein Löschangriff von außen eingeleitet und das Feuer niedergeschlagen, wodurch eine weitere Ausbreitung verhindert werden konnte. Zeitgleich verschaffte sich ein Trupp unter Atemschutz gewaltsam Zutritt zur Brandwohnung, um diese zu kontrollieren und den Löschangriff zu unterstützen. Mit einer Steckleiter konnte der Balkon letztlich von außen betreten und der Brand rasch abgelöscht werden. Die betroffene Wohnung war verrauch, aber nicht vom Feuer selbst betroffen. Es wurden keine Personen mehr gefunden.

Im Anschluss wurden die weiteren Nutzungseinheiten sowie die Fassade auf eine mögliche Brand- oder Rauchausbreitung kontrolliert. Hierbei kamen auch die Drehleiter und Wärmebildkameras zum Einsatz. Es konnten aber keine weiteren Sach- oder Personenschäden festgestellt werden. Die unmittelbar betroffene Wohnung wurde entraucht.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz für 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr München beendet und das Gebäude konnte wieder freigegeben werden. Die Brandwohnung wurde im Anschluss verschlossen.

Die Schadenshöhe und die Brandursache sind der Branddirektion nicht bekannt. Die Polizei hat hierzu Ermittlungen aufgenommen.

