Feuerwehr München

FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München für den 19. bis 21. Dezember 2025

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

München (ots)

Freitag, 19. Dezember 2025; 18.15 Uhr - Doch kein Dachstuhlbrand Dachauer Straße (Maxvorstadt)

Ein gemeldeter Dachstuhlbrand in der Dachauer Straße hat sich für die Einsatzkräfte schnell als ein ganz anderer Brand gezeigt.

In den Freitagabendstunden gingen mehrere Anrufe in der Leitstelle München ein, in der die Personen von Flammen auf dem Dach eines Wohn- und Geschäftshauses berichteten. Daher wurden sofort mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zu der gemeldeten Adresse alarmiert. Noch während der Anfahrt gingen auch noch Meldungen über einen Brand in einer Gaststätte ein. Vor Ort stellte sich nach der ersten Erkundung schnell heraus, dass von einem Ofen aus ein Brand in den Edelstahlkamin übergegangen war. Der Inhaber der Gaststätte hatte zwar bereits Löschmaßnahmen in den Räumlichkeiten durchgeführt, konnte aber den Brand im Kamin nicht erreichen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten die Brandbekämpfung dann im Außenkamin weiter. Mit Kohlendioxid löschten sie die Flammen und säuberten den Kamin von den Brandresten mit dem Kaminkehrerwerkzeug. Ein Querzug konnte so nicht mit dem Löschmittel erreicht werden, sodass er durch die Einsatzkräfte demontiert und im Anschluss das Brandgut abgelöscht werden musste. Ein extra hinzugezogener Kaminkehrer begutachtete nach den Löschmaßnahmen den Kamin. Dieser darf wohl nicht mehr genutzt werden, was dann einen erheblichen Schaden bedeuten wird.

Freitag, 19. Dezember 2025; 20.53 Uhr - Auto in Geländer Ifflandstraße (Schwabing)

Bei einem Unfall zwischen einem Bus und einem BMW wurde zwar niemand verletzt, dennoch ist viel Arbeit für die Feuerwehr dadurch entstanden.

Über das automatische eCall-System ging ein Notruf über einen Unfall im Bereich der Ifflandstraße und der Tivolistraße in der Leitstelle München ein. Parallel meldeten sich Zeugen, die einen Unfall zwischen einem BMW und einem Bus schilderten. Vor Ort war schnell klar, dass es bei dem Unfall niemand verletzt wurde.

Da der BMW nach dem Unfall aber ein Brückengeländer der Tivolistraße über der Ifflandstraße stark beschädigt hatte, bestand die Gefahr, dass hier weitere Teile auf die Straße herabfallen. Daher entschieden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei, das beschädigte Bauteil zu entfernen. Herzu schnitten die Einsatzkräfte die verbliebenen Verbindungen zum Geländer ab und entfernten dieses dann. Um den Bereich zu sichern, wurde der Abrollbehälter Verkehrsabsicherung zur Einsatzstelle beordert. Der Bereich wurde so mit Absperrmaterial gesichert.

Für die Zeit der Maßnahmen kam es auf beiden Straßen zu Behinderungen. An den Fahrzeugen und dem Geländer entstand erheblicher Schaden, die Höhe ist aber unbekannt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Samstag, 20. Dezember 2025; 5.14 Uhr - Eine Person verstirbt nach Zimmerbrand Friedrichshafener Straße (Aubing)

Bei einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ist ein 36-Jähriger seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen und verstorben.

Ein Anwohner bemerkte, dass es in einer im Erdgeschoss liegenden Wohnung brennt und rief den Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits das Fenster geborsten und die Flammen schlugen heraus. Sofort wurden die Löschmaßnahmen in der Wohnung eingeleitete. Parallel dazu mussten vier Personen mit einer Drehleiter und zwei Personen über eine tragbare Leiter aus dem Rauch gerettet werden. Diese sechs und in der Summe weitere 27 Personen wurden in zwei Großraumrettungswägen während der Maßnahmen versorgt und betreut. Neun Personen wurden wegen einer leichten Rauchgasinhalation behandelt, konnten aber zu Hause bleiben. Während die Löschmaßnahmen am Laufen waren, fanden die Einsatzkräfte eine bewusstlose Person in der Brandwohnung, brachten sie sofort ins Freie, wo ein Notarztteam die Behandlung übernahm. Unter intensivmedizinischer Behandlung wurde der 36-Jährige ins Krankenhaus transportiert, wo er kurz darauf verstarb. Nach den Löschmaßnahmen kontrollierten die Einsatzkräfte auch weitere Wohnungen und das Treppenhaus und belüfteten die Bereiche. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen geführt werden.

Zur Brandursache und dem Schaden ermittelt die Polizei München.

(pyz)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell