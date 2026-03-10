PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine noch unbekannte Verkehrsteilnehmerin oder ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte am Montagabend in der Zeit zwischen 22:50 Uhr und 23:50 Uhr auf den Parkplätzen in der Otto-Beck-Straße kurz vor der Einmündung zur Seckenheimer Straße mit einem dort abgestellten weißen Audi und flüchtete anschließend. Die Eigentümerin des Audi bemerkte die Beschädigungen entlang der rechten Fahrzeugseite erst später und erstattete beim Polizeirevier Hockenheim Anzeige wegen Unfallflucht. Die Höhe des Sachschadens am Audi wird auf etwa 20 000 EUR geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich bei dem Unfallverursacher um ein Fahrzeug mit dunkler Lackierung gehandelt haben. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können sich unter der 06205/28600 dort zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren