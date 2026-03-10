Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine noch unbekannte Verkehrsteilnehmerin oder ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte am Montagabend in der Zeit zwischen 22:50 Uhr und 23:50 Uhr auf den Parkplätzen in der Otto-Beck-Straße kurz vor der Einmündung zur Seckenheimer Straße mit einem dort abgestellten weißen Audi und flüchtete anschließend. Die Eigentümerin des Audi bemerkte die Beschädigungen entlang der rechten Fahrzeugseite erst später und erstattete beim Polizeirevier Hockenheim Anzeige wegen Unfallflucht. Die Höhe des Sachschadens am Audi wird auf etwa 20 000 EUR geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich bei dem Unfallverursacher um ein Fahrzeug mit dunkler Lackierung gehandelt haben. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können sich unter der 06205/28600 dort zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell