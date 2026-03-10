Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Brühl/RNK: 32-Jähriger wegen drei Fällen des besonders schweren Raubes und 35-Jähriger wegen besonders schweren Raubes in einem Fall auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in U-Haft.

Mannheim (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen zwei Männer im Alter von 35 und 32 Jahren erlassen. Dem Jüngeren werden drei Fälle des besonders schweren Raubes, dem Älteren ein Fall vorgeworfen.

Am Sonntag, den 08.03.2026, gegen 14:30 Uhr sollen sich der 35-Jährige und der 32-Jährige mit dem Auto des 35-Jährigen zu einem Schnellrestaurant in Brühl begeben haben. Der 32-Jährige soll den Verkaufsraum betreten und einen Angestellten des Schnellrestaurants unter Drohung mit einer Schusswaffe zum Öffnen der Kasse aufgefordert haben. Als der Mitarbeiter dies verweigerte, soll der 32-Jährige die Trinkgeldkasse mit einem unbekannten Bargeldbetrag an sich genommen und anschließend die Filiale verlassen haben. Vor dem Restaurant sei er in das Auto des dort wartenden 35-Jährigen eingestiegen. Gemeinsam sollen beide vom Tatort geflüchtet sein.

Am selben Tag gegen 16:10 Uhr habe der 32-Jährige einen Kiosk in den U-Quadraten der Mannheimer Innenstadt betreten. Kurz nach Erhalt der georderten Ware soll er an der Kasse stehend eine Schusswaffe gezogen und sie auf den Kiosk-Mitarbeiter gerichtet haben. Er habe hiernach die Ware genommen und das Geschäft verlassen, ohne für diese bezahlt zu haben. Hiernach sei er vom Tatort geflüchtet.

Gegen 16:55 Uhr soll der 32-Jährige in einen weiteren Kiosk in den S-Quadraten der Mannheimer Innenstadt gegangen sein. Dort habe er wiederum eine Schusswaffe gezogen und mit gezogener Waffe über die Theke gegriffen, um dort eine Zigarettenschachtel sowie einen weiteren Artikel zu entwenden. Er habe hiernach den Kiosk verlassen und sei in unbekannte Richtung geflüchtet.

Am Abend des 08.03.2026 gegen 18:40 Uhr stellte eine Streifenbesatzung der Polizei die beiden Tatverdächtigen in einem Auto fahrend in den U-Quadraten der Mannheimer Innenstadt fest. Nachdem das Fahrzeug angehalten wurde, konnten beide Tatverdächtige widerstandslos vorläufig festgenommen werden.

Beide wurden am Nachmittag des 09.03.2026 dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl gegen den 32-Jährigen wegen besonders schweren Raubes in drei Fällen, in einem Fall in Tateinheit mit versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung, und gegen den 35-Jährigen wegen besonders schweren Raubes in Tateinheit mit versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung. Nach Eröffnung der Haftbefehle wurden diese in Vollzug gesetzt.

Im Anschluss wurden die Tatverdächtigen in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Personen, die Beobachtungen zu den Sachverhalten gemacht haben und sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten sich unter 0621/174-4444 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu wenden.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell