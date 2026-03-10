Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Müllcontainer in Unterführung in Brand gesetzt, Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagabend gegen 23:30 Uhr entzündete eine noch unbekannte Täterschaft in der Rheingoldstraße einen Müllcontainer und gefährdete dadurch mehrere Anwohner. Der Müllcontainer befand sich in einer Unterführung unter einem Wohngebäude. Durch die Flammen wurde auch die Decke der Unterführung in Mitleidenschaft gezogen, sodass der Brand auf das Gebäude überzugreifen drohte. Vier Anwohner mussten das Gebäude, welches einem Unternehmen als Arbeiterunterkunft dient, vorsorglich verlassen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Dennoch entstand ein Sachschaden von mindestens 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Da nach derzeitigem Stand der Ermittlungen davon auszugehen ist, dass der Brand mutwillig gelegt wurde, sucht das Polizeirevier Mannheim-Neckarau nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/83397-0 zu melden.

