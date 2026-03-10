PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall verursacht und abgehauen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Bereits am Donnerstag, 05. März, verursachte ein unbekannter Autofahrer in der Heidelberger Altstadt einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Eine 77-jährige Frau war gegen 12 Uhr mit ihrem Toyota auf der Bismarckstraße in Richtung Rohrbacher Straße unterwegs. In Höhe des Bismarckplatzes musste sie auf der mittleren Fahrspur wegen Rotlichts anhalten. Der ihr nachfolgende Autofahrer fuhr ihr dabei sehr dicht auf. Er wollte zunächst auf den rechten Fahrstreifen wechseln, fuhr dabei weiter und stieß gegen die Heckstoßstange des Toyota. Anschließend reihte er sich jedoch wieder hinter der 77-Jährigen ein. Kurz darauf beschleunigte er jedoch, zog auf die rechte Fahrspur und fuhr schließlich in Richtung Bergheimer Straße davon.

Am Toyota der 77-Jährigen entstand Sachschaden, der sich noch nicht abschließend beziffern lässt.

Die Fahrerin des Toyota beschrieb das unfallverursachende Fahrzeug als ein schwarzes Auto, das etwas tiefergelegt schien, vermutlich ein Sportwagen. Daran soll ein Kennzeichen, beginnend mit dem Buchstaben U angebracht gewesen sein.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

   - Männlich
   - Ca. 50 Jahre alt
   - Schwarze, kurze Haare
   - Schmale Statur
   - Saß alleine im Fahrzeug

Die weiteren Unfallermittlungen hat das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernommen.

Zeuginnen und Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 12:40

    POL-MA: Mannheim: Größeres Einsatzgeschehen im Quadrat E 3, PM Nr. 2

    Mannheim (ots) - Nachdem am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr in einem Wohngebäude im Quadrat E 3 mehrere Personen über Augen- und Atemwegsreizungen klagten, konnten die Einsatzmaßnahmen zwischenzeitlich beendet und die Anwohner zurück in deren Wohnungen gebracht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass eine unbekannte Person im Treppenhaus ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 11:37

    POL-MA: Mannheim: Größeres Einsatzgeschehen im Quadrat E 3, PM Nr. 1

    Mannheim (ots) - Derzeit kommt es zu einer größeren Einsatzlage von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Quadrat E 3. Nachdem mehrere Personen eines dortigen Mehrfamilienhauses über Reizungen der Augen und Atemwege klagten, ist die Ursache hierfür noch unklar. Die Einsatzmaßnahmen dauern aktuell an. Der Bereich um das betroffene Gebäude ist großräumig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren