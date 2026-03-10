Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall verursacht und abgehauen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Bereits am Donnerstag, 05. März, verursachte ein unbekannter Autofahrer in der Heidelberger Altstadt einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Eine 77-jährige Frau war gegen 12 Uhr mit ihrem Toyota auf der Bismarckstraße in Richtung Rohrbacher Straße unterwegs. In Höhe des Bismarckplatzes musste sie auf der mittleren Fahrspur wegen Rotlichts anhalten. Der ihr nachfolgende Autofahrer fuhr ihr dabei sehr dicht auf. Er wollte zunächst auf den rechten Fahrstreifen wechseln, fuhr dabei weiter und stieß gegen die Heckstoßstange des Toyota. Anschließend reihte er sich jedoch wieder hinter der 77-Jährigen ein. Kurz darauf beschleunigte er jedoch, zog auf die rechte Fahrspur und fuhr schließlich in Richtung Bergheimer Straße davon.

Am Toyota der 77-Jährigen entstand Sachschaden, der sich noch nicht abschließend beziffern lässt.

Die Fahrerin des Toyota beschrieb das unfallverursachende Fahrzeug als ein schwarzes Auto, das etwas tiefergelegt schien, vermutlich ein Sportwagen. Daran soll ein Kennzeichen, beginnend mit dem Buchstaben U angebracht gewesen sein.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 50 Jahre alt - Schwarze, kurze Haare - Schmale Statur - Saß alleine im Fahrzeug

Die weiteren Unfallermittlungen hat das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernommen.

Zeuginnen und Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell