Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Größeres Einsatzgeschehen im Quadrat E 3, PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Derzeit kommt es zu einer größeren Einsatzlage von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Quadrat E 3.

Nachdem mehrere Personen eines dortigen Mehrfamilienhauses über Reizungen der Augen und Atemwege klagten, ist die Ursache hierfür noch unklar. Die Einsatzmaßnahmen dauern aktuell an.

Der Bereich um das betroffene Gebäude ist großräumig gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr in den verlängerten Planken ist eingestellt. Ortskundige Personen werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell