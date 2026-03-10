PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Größeres Einsatzgeschehen im Quadrat E 3, PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Derzeit kommt es zu einer größeren Einsatzlage von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Quadrat E 3.

Nachdem mehrere Personen eines dortigen Mehrfamilienhauses über Reizungen der Augen und Atemwege klagten, ist die Ursache hierfür noch unklar. Die Einsatzmaßnahmen dauern aktuell an.

Der Bereich um das betroffene Gebäude ist großräumig gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr in den verlängerten Planken ist eingestellt. Ortskundige Personen werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 11:30

    POL-MA: Heidelberg: Sachschaden nach Kollision zwischen Auto und Linienbus

    Heidelberg (ots) - Im Heidelberger Stadtteil Kirchheim ereignete sich Montagvormittag ein Unfall, bei dem Sachschaden entstand. Ein 36-jähriger Autofahrer und ein 40-jähriger Busfahrer waren gegen 09:30 Uhr auf der L 598 (Sandhäuser Straße) aus Sandhausen kommend in Richtung Heidelberg unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge war Unachtsamkeit beider Männer die ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:53

    POL-MA: Mannheim: Unfall verursacht und davongefahren - Geschädigter und Zeugen gesucht

    Mannheim (ots) - Bereits am Donnerstagmittag, gegen 12.20 Uhr verursachte eine 74-jährige Autofahrerin im Stadtteil Neckarstadt einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend zunächst von der Unfallstelle. Beim Einparken auf einem Parkplatz in der Langen Rötterstraße beschädigte die Dame mit ihrem Peugeot ein dort bereits geparktes Fahrzeug. Die 74-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren