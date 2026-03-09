Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall verursacht und davongefahren - Geschädigter und Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Bereits am Donnerstagmittag, gegen 12.20 Uhr verursachte eine 74-jährige Autofahrerin im Stadtteil Neckarstadt einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend zunächst von der Unfallstelle.

Beim Einparken auf einem Parkplatz in der Langen Rötterstraße beschädigte die Dame mit ihrem Peugeot ein dort bereits geparktes Fahrzeug. Die 74-Jährige begab sich am Folgetag zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt und schilderte dort den Vorfall, nachdem sie an ihrem Fahrzeug Beschädigungen an der vorderen Stoßstange bemerkt hatte. Sie konnte lediglich angeben, dass sie neben einem dunklen Fahrzeug geparkt hatte. Näheres konnte sie nicht mehr sagen.

Die weiteren Unfallermittlungen hat das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt übernommen und sucht nun den Halter des beschädigten Fahrzeugs sowie Zeuginnen oder Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum beschädigten Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

