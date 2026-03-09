Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Hoher Sachschaden bei Einbruch in Tankstelle - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen wurde um kurz nach 05:00 Uhr in eine Tankstelle an der Bundesstraße 45 eingebrochen. Vier bislang unbekannte Täter schlugen das Sicherheitsglas der Eingangstüre mit roher Gewalt ein. An der Tür entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 EUR. Aus dem Verkaufsraum der Tankstelle entwendeten die Täter Zigaretten im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages. Mit der Beute flüchteten sie in einem blauen Auto zunächst über die Bundestraße 45 in Richtung Neckargemünd. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienstliche Hinweise zu dieser Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu wenden.

