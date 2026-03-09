PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Hoher Sachschaden bei Einbruch in Tankstelle - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen wurde um kurz nach 05:00 Uhr in eine Tankstelle an der Bundesstraße 45 eingebrochen. Vier bislang unbekannte Täter schlugen das Sicherheitsglas der Eingangstüre mit roher Gewalt ein. An der Tür entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 EUR. Aus dem Verkaufsraum der Tankstelle entwendeten die Täter Zigaretten im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages. Mit der Beute flüchteten sie in einem blauen Auto zunächst über die Bundestraße 45 in Richtung Neckargemünd. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienstliche Hinweise zu dieser Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 13:32

    POL-MA: Mannheim: Trickdieb bereichert sich in Juweliergeschäft - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Samstagmittag bereicherte sich ein unbekannter Täter an Schmuckgegenständen eines Juweliers in der Mannheimer Innenstadt. Ersten Ermittlungen zufolge betrat der Unbekannte gegen 12:00 Uhr das Geschäft im Quadrat I 1 und lenkte den Verkäufer unter falschen Vorwänden ab. In einem unbeobachteten Moment steckte er mehrere ungesicherte Halsketten, ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 13:27

    POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagnachmittag in Ketsch. Ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer missachtete kurz nach 13 Uhr an der Kreuzung Hardtwaldstraße/Hebelstraße die Vorfahrt eines 60-jährigen Audi-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren