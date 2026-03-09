Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Unfallflucht mit leichtverletzter Person - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der A 6 bei Sinsheim wurde eine Person leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein 53-jähriger Mann war kurz vor 16 Uhr auf der rechten Fahrspur der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Sinsheim/Süd wechselte kurz vor ihm ein VW Kleinbus zunächst auf die rechte Fahrspur und anschließend sofort weiter auf die Standspur. Dabei bremste der Unbekannte seinen Kleinbus stark ab. Der Busfahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei stürzte ein Fahrgast im Bus gegen die Windschutzscheibe und zog sich leichte Verletzungen am Kopf zu. Zur Untersuchung und Behandlung wurde der 60-jährige Fahrgast in ein Krankenhaus gebracht.

Am Bus entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Der unbekannte Unfallverursacher fuhr nach dem Vorfall einfach weiter.

Vom unfallverursachenden Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Kleinbus der Marke VW gehandelt haben soll.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Walldorf, Tel.: 06227/35826-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell