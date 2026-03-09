Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagnachmittag in Ketsch.

Ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer missachtete kurz nach 13 Uhr an der Kreuzung Hardtwaldstraße/Hebelstraße die Vorfahrt eines 60-jährigen Audi-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die beiden Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Schwetzingen.

