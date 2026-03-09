PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagnachmittag in Ketsch.

Ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer missachtete kurz nach 13 Uhr an der Kreuzung Hardtwaldstraße/Hebelstraße die Vorfahrt eines 60-jährigen Audi-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die beiden Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Schwetzingen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

