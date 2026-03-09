Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Trickdieb bereichert sich in Juweliergeschäft - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstagmittag bereicherte sich ein unbekannter Täter an Schmuckgegenständen eines Juweliers in der Mannheimer Innenstadt.

Ersten Ermittlungen zufolge betrat der Unbekannte gegen 12:00 Uhr das Geschäft im Quadrat I 1 und lenkte den Verkäufer unter falschen Vorwänden ab. In einem unbeobachteten Moment steckte er mehrere ungesicherte Halsketten, die auf einem Verkaufstisch ausgestellt waren, in seine Hosentasche und verließ die Örtlichkeit, ohne die Ware zu bezahlen. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Polizeirevier Mannheim-Innenstadt geführt werden.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeirevier unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell