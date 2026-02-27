Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Öffentlichkeitsfahndung: Täter hebt Geld ab_ Wer kennt diese Person

Hattingen (ots)

Ein unbekannter männlicher Tatverdächtiger hat am 07.05.2025 im Stadtgebiet Hattingen-Rauendahl unberechtigt Geld im mittleren dreistelligen Wert an einem Automaten der Sparkasse Hattingen abgehoben.

Fotos der Tatverdächtigen gibt es im Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndung/196106

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen? Der- oder diejenige meldet sich bitte bei der Polizei unter der 02333 9166-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell