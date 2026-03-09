Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmittag im Zeitraum zwischen 12:50 Uhr und 14:45 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin oder ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein in der Stiftstraße geparktes Auto, ohne im Anschluss seiner Feststellungspflicht nachzukommen.

Eine 68-jährige Frau stellte ihren Range Rover am Parkdeck nahe der Stadtverwaltung ab. Als sie zurückkehrte, musste sie feststellen, dass das Auto in ihrer Abwesenheit an der rechten Fahrzeugseite sowie an der Kotflügelverbreiterung beschädigt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 3.500 Euro.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

