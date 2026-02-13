Feuerwehr Düren

FW Düren: Verkehrsunfall auf der Euskirchener Straße - Vier Verletzte, Hauswand beschädigt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Düren (ots)

Am gestrigen Abend kam es auf der Euskirchener Straße in der Dürener Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs. Dabei wurden insgesamt vier Personen verletzt, teilweise schwer. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden sie zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde eine Hauswand erheblich beschädigt. Vorsorglich mussten die Bewohner das Gebäude vorübergehend verlassen. Ein hinzugezogener Baufachberater des Technischen Hilfswerks (THW) führte eine Gefahreneinschätzung durch. Eine akute Einsturzgefahr bestand nicht, sodass die Bewohner im Anschluss wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Die Euskirchener Straße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Nach rund 1,5 Stunden konnte der Einsatz beendet und die Straße durch die Polizei wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell