Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weesen

Bild-Infos

Download

Südheide (ots)

Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Weesen fand am Freitag, dem 23. Januar 2026 im Feuerwehrhaus statt. Ortsbrandmeister David Naujock konnte einige fördernde Mitglieder, sowie die Kameraden der Einsatz- und Altersabteilung begrüßen. Weiterhin hieß er den Gemeindebrandmeister Henning Sander, den Fachbereichsleiter Stefan Isler, den stellvertretenden den stellv. Feuerschutzausschussvorsitzenden Sascha Hell-Hundt, den stellv. Ortsbürgermeister Dr. Holger Meyer den Ehrenortsbrandmeister Ralf Greinus willkommen.

Zu Beginn der Versammlung bat Naujock alle Anwesenden sich von den Plätzen zu erheben, um denen im vergangenen Jahr verstorbenen fördernden Mitgliedern Helmut Gaede und Ursel Röttger zu gedenken.

In seinem Jahresbericht gab Naujock bekannt, dass die Feuerwehr Weesen zurzeit 31 aktive Kameraden in der Einsatzabteilung hat, welche im vergangenen Jahr zu 9 Einsätzen alarmiert wurde. Außerdem sind 14 Kameraden in der Altersabteilung und 64 fördernde Mitglieder unterstützen die FF Weesen finanziell. Neben den 21 Übungsdienstes auf Ortsebene nahm die Wehr auch im vergangenen Jahr wieder an zahlreichen Dienst- und Einsatzübungen der Kreisfeuerwehrbereitschaft teil. Im Anschluss an seinen Jahresberichtbericht konnte er an diesem Abend noch Marc Hildebrandt zum Hauptfeuerwehrmann befördern.

Turnusgemäß mussten in diesem Jahr noch zwei Funktioner der FF Weesen gewählt werden. Der Atemschutzgerätewart Dorian Greinus und der Gerätewart Sören Makohl wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt.

Fachbereichsleiter Stefan Isler richtete herzliche Grüße von Rat und Verwaltung, besonders hier von der Bürgermeisterin Katharina Ebeling aus. In seinem Grußwort ging er unter anderem auf einige größere Bauvorhaben, sowie politische Themen innerhalb der Gemeinde Südheide ein. Zudem gab Isler bekannt, dass der Haushalt der Gemeinde Südheide bereits Anfang des Jahres genehmigt werden konnten.

Gemeindebrandmeister Henning Sander ging auf das gesamte Einsatzgeschehen und den Mitgliederbestand der Gemeindefeuerwehr Südheide ein. 115 Einsätze mussten 2025 von den 327 aktiven Kameraden und Kameradinnen abgearbeitet werden. Vom 25.02. bis zum 5.04.25 wurde auf Gemeindeebene ein Q1 Lehrgang durchgeführt. Hier haben 15 Kameraden die Prüfung erfolgreich abschließen können.

Auch auf einige Beschaffungen ging Sander in seinem Bericht ein. Teils kritische Worte fand Sander für die neue Feuerwehrverordnung, welche kürzlich in Kraft getreten ist. Teilweise gibt es Regelungen, welche uns das Leben unnötig schwerer machen, so Sander. Im Anschluss an seinen Bericht konnte Sander an diesem Abend noch zwei Ehrungen vornehmen. Hauptfeuerwehrmann Hans-Otto Horn wurden mit dem Abzeichen für 40-jährige Mitgliedschaft und der Erste Hauptfeuerwehrmann Horst Gaede mit dem Abzeichen für 60-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr ausgezeichnet. Außerdem konnte Henning Sander zusammen mit Stefan Isler noch 6 Kameraden mit der Hochwassermedaille auszeichnen.

Abschließend bedankte sich Sander bei allen für die gute Zusammenarbeit und wünschte eine immer heile und gesunde Rückkehr von Einsatz- und Übungsdienstes und wünschte für 2026 alles Gute.

Es folgten noch Grußworte des stellv. Feuerschutzausschussvorsitzenden sowie des stellv. Ortsbürgermeisters.

Im Anschluss an die Versammlung lud Naujock zu einem kleinen Imbiss ein und wünschte für das Jahr 2026 alles Gute.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Südheide, übermittelt durch news aktuell