Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Mehrere kilometerlange Ölspur im Ortsgebiet von Beckedorf

Südheide (ots)

Am Silvestermittag, um 11:47 Uhr, wurde die Feuerwehr Beckedorf zur Beseitigung einer längeren Ölspur im Ortsgebiet alarmiert. Nach genauerer Erkundung des Ortsbrandmeisters und seinem Stellvertreter stellte sich heraus, dass sich die Ölspur vom Hasselbusch, über den Uhlenhop und Unter den Eichen bis zur Bergener Straße zog. Durch den Regen lief das Öl bereits in die Kanalisation und die Straßen waren teilweise auf voller Breit betroffen. Aufgrund dieser Lage wurden die Gullys provisorisch mit Sand abgedeckt, oder das Einlaufen mit Sandwällen verhindert. Zeitgleich wurden die Gefahrenstellen mit Warnschildern abgesichert. Für die Beseitigung des Öls wurde eine Spezialfirma alarmiert. Die Untere-Wasserbehörde wurde ebenfalls alarmiert und machte sich ein Bild der Lage. Die getroffenen Maßnahmen wurden für ausreichend erachtet und gegen 14:00 Uhr war der Einsatz für die letzten Kräfte der FF Beckedorf beendet. .

