FW Düren: Zwei parallele Einsätze im Stadtgebiet Düren

Düren (ots)

Am Sonntag, 25.01., wurde die Feuerwehr Düren um 12.58 Uhr von der Leitstelle des Kreises Düren zu einem Kellerbrand im Ortsteil Hoven alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Aus dem Kellergeschoss drang starker Rauch. Eine im Gebäude befindliche Person konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen. Weitere Personen wurden nicht gefährdet oder verletzt. Kräfte der Feuerwehr gingen unter Atemschutz in den Keller vor. Dort wurde ein technischer Defekt im Bereich der Heizungsanlage festgestellt, aus der der Rauch austrat. Durch das Betätigen der Sicherheitseinrichtung der Heizungsanlage konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Durch den Rauch waren im Anschluss umfangreiche Belüftungsmaßnahmen notwendig. Nach rund 45 Minuten konnte der Einsatz im Ortsteil Hoven beendet werden.

Parallel zu diesem Einsatz wurde die Feuerwehr Düren um 12.59 Uhr zu einem gemeldeten Zimmerbrand in die Nordstadt, in die Josef-Schregel-Straße, alarmiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass es in einem Gewerbeobjekt zur Auslösung einer Nebelanlage gekommen war. Ein Brandereignis lag nicht vor, sodass ein Eingreifen der Feuerwehr nicht erforderlich war. Die für diesen Einsatz alarmierten Löschgruppen Derichsweiler, Birgel, Berzbuir, Gürzenich, Niederau, Lendersdorf und der Stadtmitte konnten den Einsatz bereits auf der Anfahrt abbrechen.

Im Einsatz beim Kellerbrand im Ortsteil Hoven waren insgesamt 51 Einsatzkräfte der Feuerwehr Düren. Eingesetzt waren die Hauptamtliche Wache, die Löschgruppen Mariaweiler, Merken, Echtz, Arnoldsweiler und Birkesdorf, die Führungsunterstützungsgruppe sowie der Rettungsdienst.

