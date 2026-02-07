Feuerwehr Düren

FW Düren: Feuer in Einfamilienhaus: Einsatzkräfte bringen Brand schnell unter Kontrolle

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Am heutigen Abend kam es in einem Einfamilienhaus zu einem Brand in der Küche. Beim Eintreffen der Feuerwehr galten zunächst Personen als vermisst. Diese hatten das Gebäude jedoch bereits selbstständig verlassen, sodass keine Personenrettung durch die Feuerwehr erforderlich war.

Alle betroffenen Personen wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst medizinisch gesichtet. Eine Person wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus transportiert.

Der Brandherd befand sich direkt in der Küche im Bereich des Hauseingangs. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Anschließend wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt und die Einsatzstelle kontrolliert.

Bei dem Einsatz waren die Hauptwache, der Löschzug Mitte, der Löschzug 4 mit den Löschgruppen Lendersdorf, Niederau und Berzbuir sowie der Rettungsdienst mit rund 60 Einsatzkräften beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell