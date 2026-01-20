FW Düren: Feuerwehr Düren löscht Brand in einem Wohngebäude im Stadtteil Birkesdorf

Feuerwehr Düren

Düren (ots)

Düren - Die Feuerwehr Düren wurde am Dienstagmorgen, 20. Januar, um 0.30 Uhr durch die Leitstelle des Kreises Düren zu einem gemeldeten Zimmerbrand in die Ortslage Birkesdorf alarmiert.

Zur Einsatzstelle wurden umfangreiche Kräfte der Feuerwehr, sowie ein Rettungswagen entsandt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war im Erdgeschoss eines Gebäudes ein Brand im Inneren erkennbar. Eine umgehend eingeleitete Erkundung ergab, dass sich keine Personen in Gefahr befanden und niemand verletzt wurde.

Zur Brandbekämpfung ging ein Trupp unter Atemschutz im Innenangriff vor. Parallel wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, über die ein weiterer Trupp von außen eingesetzt wurde. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Im Anschluss führten die Einsatzkräfte umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durch.

Die Feuerwehr Düren und der Rettungsdienst des Kreises Düren waren mit insgesamt 53 Einsatzkräften im Einsatz. Beteiligt waren die Hauptamtliche Wache, sowie die Löschgruppen Birkesdorf, Arnoldsweiler, Mariaweiler, Merken und Echtz, ergänzt durch die Führungsunterstützungsgruppe. Der Einsatz dauerte rund 1,5 Stunden. Die Einsatzstelle wurde zur Brandursachenermittlung durch die Polizei beschlagnahmt.

